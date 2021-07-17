Томас Цорн — новый технический директор «Локомотива»

Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн назначен на должность технического директора «Локомотива», об этом сообщил директор департамента корпоративных коммуникаций «железнодорожников» Александр Бедарев.
«Цорн — сотрудник клуба. Должность — технический директор. Его функции обширны», — приводит слова Бедарева «Спорт-экспресс».
Томас Цорн войдёт в команду Ральфа Рангника, который недавно возглавил департамент по спорту и развитию «Локомотива».
Напомним, Цорн с мая 2019 года по июль 2020 года был генеральным директором «Спартака». На этой должности его сменил Шамиль Газизов, проработавший в московском клубе около полугода.
После ухода Цорна из руководства красно-белых СМИ сообщали, что специалист займёт одну из руководящих должностей в «Локомотиве» вместе с Ральфом Рангником.
- 17 июля 2021
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