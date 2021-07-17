ЦСКА снизил ценник на Влашича в переговорах с «Миланом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич по-прежнему может перебраться в «Милан». Московский клуб готов снизить свои финансовые требования в переговорах по 23-летнему хорвату, информирует TMW.

Первоначально ЦСКА намеревался выручить за Влашича € 35 млн, а теперь армейцы готовы отпустить Николу чуть меньше, чем за € 30 млн. Кроме того, ЦСКА готов отдать футболиста «Милану» на правах аренды с последующим правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за Влашича € 25 млн, а самому игроку предложить пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов. Итальянский клуб планирует предложить оформить переход Влашича на правах аренды с обязательным правом выкупа за вышеупомянутую цену, в случае если россонери вновь квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам будущего сезона.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.