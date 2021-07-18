Льоренте сделал предложение своей возлюбленной на стадионе «Атлетико»

26-летний полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте сделал предложение своей возлюбленной на домашнем стадионе «матрасников» – «Ванда Метраполитано». Об этом сообщил футболист в своём «инстаграме».
«Нет лучшего спутника в жизни», — гласит подпись Льоренте к опубликованному эмоциональному видеоролику, снятому со своей будущей невесткой на стадионе «Атлетико».
Публикация доступна в «инстаграме» Маркоса Льоренте.
В видео, которым поделился сам игрок, он показал, как происходил момент вручения кольца, когда его девушка не смогла сдержать эмоции, после предложения, которое сделал ей Маркос. Девушка с гордостью продемонстрировала кольцо, которое испанец подарил ей по этому особому случаю.
В минувшем сезоне Маркос Льоренте принял участие в 45 встречах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 13 забитыми мячами и 12 результативными передачами. На прошедшем Евро-2020 в составе сборной Испании он дважды вышел в стартовом составе, ещё два раза вышел на замену, а в остальных играх остался на скамейке запасных.
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