Льоренте сделал предложение своей возлюбленной на стадионе «Атлетико»

26-летний полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте сделал предложение своей возлюбленной на домашнем стадионе «матрасников» – «Ванда Метраполитано». Об этом сообщил футболист в своём «инстаграме».

«Нет лучшего спутника в жизни», — гласит подпись Льоренте к опубликованному эмоциональному видеоролику, снятому со своей будущей невесткой на стадионе «Атлетико».

Публикация доступна в «инстаграме» Маркоса Льоренте.

В видео, которым поделился сам игрок, он показал, как происходил момент вручения кольца, когда его девушка не смогла сдержать эмоции, после предложения, которое сделал ей Маркос. Девушка с гордостью продемонстрировала кольцо, которое испанец подарил ей по этому особому случаю.

В минувшем сезоне Маркос Льоренте принял участие в 45 встречах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 13 забитыми мячами и 12 результативными передачами. На прошедшем Евро-2020 в составе сборной Испании он дважды вышел в стартовом составе, ещё два раза вышел на замену, а в остальных играх остался на скамейке запасных.