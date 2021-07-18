Бонуччи вновь потролилл англичан после победы в финале чемпионата Европы – 2020

34-летний защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи вновь подколол англичан после победы в финале Евро-2020. Он опубликовал в «Твиттере» фотографию с Джорджио Кьеллини, подпись к которой гласит: «Продолжаем есть макароны… А вы?»

Публикация доступна в «твиттере» Бонуччи.

«Съешьте ещё немного пасты», — это итальянское выражение, которое означает «набираться большего опыта», и оно часто используется в спорте. Напомним, что на почётном круге после финала Евро-2020 Бонуччи смеялся над английскими болельщиками, крича: «Ешьте пасту! Вам нужно есть больше макарон!»

Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.