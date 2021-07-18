Уткин: Гильерме провалился. Но не в апреле, не в мае и не в июне

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о критике в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме после результативной ошибки в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:3).
«Мнение, получившее широкое распространение: Гильерме провалился, кто те идиоты, кто считал его лучшим вратарём для сборной на Евро? Гильерме провалился. Но не в апреле, не в мае и не в июне. В июле. После отпуска. Я вчера смотрел на фотки соотечественника Гильерме, Виллиана, после отпуска. У него такое милое пузцо. Думаю, в августе начнёт рвать, как умеет.
Относитесь к Гильерме, как вам нравится, но его форма после отпуска не имеет никакого отношения к той, которую он набрал до. К сборам. Это же очевидно. На Евро Гильерме предпочли Шунина. Давайте оценим верность выбора Антона прямо сейчас. Это как будет? Правда, у Шунина перед Виллианом есть то преимущество, что он не толстеет, однако это не позволило ему ни на одном этапе карьеры просто приблизиться к уровню, на котором играл и играет Виллиан», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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