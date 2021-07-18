Куман: Месси — фаворит в борьбе за «Золотой мяч»
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отметил, что считает аргентинского нападающего Лионеля Месси основным претендентом на «Золотой мяч».
«Месси очень важен, он капитан и пример для всех. Он много забивал в прошлом сезоне, несмотря на тяжёлый старт. Лионель действительно стремился выиграть Кубок Америки, поскольку он лучший игрок мира и привык побеждать. Месси — фаворит в борьбе за «Золотой мяч». Он главный претендент на награду», — приводит слова Кумана Marca.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на счету аргентинского футболиста пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов.
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