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Двое игроков олимпийской сборной ЮАР по футболу заразились коронавирусом

Двое игроков олимпийской сборной ЮАР по футболу заразились коронавирусом
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Менеджер олимпийской сборной ЮАР по футболу Мксолиси Сибам сообщил о нескольких случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде.

«У нас три положительных результата теста на COVID-19 в сборной. Речь идёт о двух игроках и официальном представителе команды», — приводит слова Сибама BBC.

Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля. На Олимпиаде в Токио сборная ЮАР сыграет в группе А с национальными командами Франции, Японии и Мексики.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

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