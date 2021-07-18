Двое игроков олимпийской сборной ЮАР по футболу заразились коронавирусом
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Менеджер олимпийской сборной ЮАР по футболу Мксолиси Сибам сообщил о нескольких случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде.
«У нас три положительных результата теста на COVID-19 в сборной. Речь идёт о двух игроках и официальном представителе команды», — приводит слова Сибама BBC.
Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля. На Олимпиаде в Токио сборная ЮАР сыграет в группе А с национальными командами Франции, Японии и Мексики.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
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