Лотар Маттеус: английские болельщики заслужили душевную травму после финала Евро-2020

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус отметил неудовлетворительное поведение болельщиков английской национальной команды во время чемпионата Европы — 2020.



«Английские болельщики заслужили душевную травму, полученную после поражения в финале Евро, как бы мне не было жаль их игроков. Английские фанаты враждебно отнеслись к маленькой девочке в футболке сборной Германии. На стадионе «Уэмбли» свистели во время гимна соперника. Вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля ослепили лазером во время пенальти. Стерлинг в полуфинале нечестно заработал 11-метровый удар. Добавьте к этому проявления расизма в отношении собственных игроков после проигранного финала Евро-2020. Это неспортивное поведение, которое мы больше никогда не хотим видеть», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.

Напомним, сборная Англии в финале Евро-2020 проиграла Италии (1:1, 2:3 — по пенальти).