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«Специя» приостановила подготовку к новому сезону. В клубе вспышка коронавируса

«Специя» приостановила подготовку к новому сезону. В клубе вспышка коронавируса
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«Специя» на официальном сайте объявила о семи новых случаях заражения коронавирусом в клубе. В результате последнего тестирования COVID-19 был выявлен у шести футболистов и одного сотрудника «Специи».

«Клуб сообщает, что в качестве меры предосторожности мы временно приостановили спортивную деятельность. Вся команда изолирована в соответствии с действующими протоколами», — говорится в сообщении.

«Специя» в 38 матчах набрала 39 очков и заняла 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91). Второе место занял «Милан» (79). Сразу за миланской командой расположилась «Аталанта» (78), в составе которой выступает россиянин Алексей Миранчук.

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