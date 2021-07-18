«Урал» второй раз обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Урал» встречался с самарскими «Крыльями Советов». Игра прошла сегодня, 18 июля, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 28-й минуте забил полузащитник «Урала» Юрий Железнов. Во втором тайме тренеры команд провели серьёзную ротацию, заменив составы практически полностью. Однако голов после перерыва забито не было. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Урала» с минимальным счётом на табло.

Напомним, «Урал» и «Крылья Советов» уже встречались в товарищеском матче неделю назад, 11 июля. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.