«Химки» — «Спартак»: стартовые составы на матч предсезонного турнира

Сегодня, 18 июля, подмосковные «Химки» встретятся с московским «Спартаком» в матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Стартовые составы команд

«Химки»: Лантратов, Идову, Глушаков, Набиуллин, Сабович, Данилкин, Себаи, Камышев, Тихонов, Кухарчук, Боженов.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Ларссон, Промес, Соболев.

Напомним, вчера, 17 июля, в матче предсезонного турнира «Сочи» обыграл «Рубин» (3:1). Таким образом, «Сочи» поднялся на первое место турнирной таблицы Кубка Матч Премьер, набрав 5 очков. Однако у ближайшего преследователя сочинцев, московского «Спартака» (4), есть матч с «Химками» в запасе.