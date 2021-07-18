«Химки» — «Спартак»: стартовые составы на матч предсезонного турнира

Сегодня, 18 июля, подмосковные «Химки» встретятся с московским «Спартаком» в матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Стартовые составы команд
«Химки»: Лантратов, Идову, Глушаков, Набиуллин, Сабович, Данилкин, Себаи, Камышев, Тихонов, Кухарчук, Боженов.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Ларссон, Промес, Соболев.
Напомним, вчера, 17 июля, в матче предсезонного турнира «Сочи» обыграл «Рубин» (3:1). Таким образом, «Сочи» поднялся на первое место турнирной таблицы Кубка Матч Премьер, набрав 5 очков. Однако у ближайшего преследователя сочинцев, московского «Спартака» (4), есть матч с «Химками» в запасе.
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