«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Винисиуса. «Реал» готов продать его за € 80 млн
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«Манчестер Юнайтед» собирается подписать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает The Mirror.
«Реал» планирует сократить расходы, чтобы профинансировать переход форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ». «Реал» хочет получить за Винисиуса минимум £ 68,5 млн (€ 80,4 млн). «Манчестер Юнайтед» не готов заплатить за бразильского нападающего такую цену, поэтому более вероятен вариант с арендой.
Сообщалось, что мадридцы продадут защитника Рафаэля Варана, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. «Красные дьяволы» близки к покупке 28-летнего французского футболиста, у которого остался год по контракту со «сливочными». В английском клубе уверены, что Рафаэля удастся заполучить за € 50 млн, несмотря на первоначальные требования мадридцев (€ 70 млн).
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