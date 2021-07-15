Варан согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Мохамед Бухафси в «твиттере».

Обсуждения между «МЮ» и «Реалом» открыты, но официальных предложений со стороны манкунианцев пока не поступало.

Сообщалось, что «красные дьяволы» близки к покупке 28-летнего французского футболиста, у которого остался год по контракту со «сливочными». В английском клубе уверены, что Рафаэля удастся заполучить за € 50 млн, несмотря на первоначальные требования мадридцев (€ 70 млн).



Варан защищает цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.



Напомним, сборная Франции с Вараном сенсационно вылетела с чемпионата Европы — 2020, проиграв в 1/8 финала Швейцарии (3:3, 4:5 пен.).