Варан согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Мохамед Бухафси в «твиттере».
Обсуждения между «МЮ» и «Реалом» открыты, но официальных предложений со стороны манкунианцев пока не поступало.
Сообщалось, что «красные дьяволы» близки к покупке 28-летнего французского футболиста, у которого остался год по контракту со «сливочными». В английском клубе уверены, что Рафаэля удастся заполучить за € 50 млн, несмотря на первоначальные требования мадридцев (€ 70 млн).
Варан защищает цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.
Напомним, сборная Франции с Вараном сенсационно вылетела с чемпионата Европы — 2020, проиграв в 1/8 финала Швейцарии (3:3, 4:5 пен.).
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