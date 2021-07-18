Федун прокомментировал победу «Спартака» на предсезонном турнире

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых на предсезонном турнире Кубок Матч Премьер.
«Всех с победой! Пустячок, но приятно», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в последнем матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1. Голы в составе столичной команды забивали Жиго, Соболев, Ларссон, Кутепов и Мелкадзе.
Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер, добыв три победы в трёх матчах. Примечательно, что красно-белые пропустили на турнире всего один гол, а забили соперникам суммарно 13 мячей.
- 18 июля 2021
-
22:21
-
22:09
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:50
-
21:38
-
21:17
-
21:08
-
20:56
-
20:49
-
20:27
-
20:25
-
20:11
-
20:00
-
19:33
-
19:02
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:24
-
18:12
-
17:47
-
17:45
-
17:22
-
17:16
-
17:06
-
16:56
-
16:55
-
16:35
-
16:30
-
16:13
-
16:01
-
15:56