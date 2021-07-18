Федун прокомментировал победу «Спартака» на предсезонном турнире

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых на предсезонном турнире Кубок Матч Премьер.

«Всех с победой! Пустячок, но приятно», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в последнем матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1. Голы в составе столичной команды забивали Жиго, Соболев, Ларссон, Кутепов и Мелкадзе.

Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер, добыв три победы в трёх матчах. Примечательно, что красно-белые пропустили на турнире всего один гол, а забили соперникам суммарно 13 мячей.