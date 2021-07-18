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Защитник «Химок» Данилкин: не получилось забить больше «Спартака»

Защитник «Химок» Данилкин: не получилось забить больше «Спартака»
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Защитник «Химок» Егор Данилкин прокомментировал поражение в матче Кубка Матч Премьер со «Спартаком» (1:5).

«Не получилось забить больше «Спартака». У нас были потери в составе, не было ключевых игроков, у нас не было сыгранности. «Спартак» — очень хороший соперник.

Турнир очень хороший. Здорово проверить себя на фоне таких соперников. Конечно, хотелось побеждать, но главное, что мы прошли турнир без серьёзных травм. Сейчас мы подходим почти со стопроцентной готовностью к сезону», — передаёт слова Данилкина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1.

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