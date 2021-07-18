Черевченко — о разгроме от «Спартака»: ясно, почему некоторые не играли в том сезоне

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (1:5).



«Нужно было сыграть получше, но зато всё ясно, почему некоторые игроки не играли в том сезоне, картина тренерскому штабу ясна полностью. Мы говорили, что «Спартак» любит прессинговать, говорили, как нужно выходить из обороны. К сожалению, одно говорить, а другое — делать», — цитирует Черевченко «Матч ТВ».

Сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1. «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер, добыв три победы в трёх матчах.