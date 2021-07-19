Уэйн Бридж: ненавижу Манчини. Он добивается успеха благодаря игрокам, а не своим качествам

Бывший защитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Уэйн Бридж признался, что ненавидит действующего главного тренера сборной Италии Роберто Манчини. И причина этой ненависти кроется не только в победе итальянцев над англичанами в финале Евро-2020.
«Манчини действительно причинил мне боль, поэтому я ненавижу его. Все это знают. Я бы не сказал, что он худший тренер в моей карьере. Но в плане тактики его нельзя назвать великим. То, что он добивается результата – это хорошо. Но мне больно об этом говорить.
Моя семья не только поддерживала Англию в финале Евро, а и болела против Манчини. Так что он причинил нам двойную боль. Я никогда не мог переносить его как тренера. Его успех в «Сити»… Всё благодаря игрокам и его штабу – это они победили, а не Манчини благодаря своим тренерским качествам.
Я в ссоре с ним. Мне совсем не нравились тренировки с Манчини. Однажды было такое, что Беллами задал ему вопрос по поводу матча, а Манчини ответил, чтоб тот заткнулся и отправлялся домой», — приводит слова Бриджа Corriere dello Sport.
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