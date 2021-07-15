«Роналду — сумасшедший, больной человек». Убойный компромат на президента «Реала»

Испанская газета El Confidencial опубликовала в сети записи телефонных разговоров президента «Реала» Флорентино Переса. В них топ-менеджер нелестно высказывался о легендах «Королевского клуба», которые покинули Мадрид не на самой приятной ноте. Рассказываем, кого оскорбил Перес.

Рауль и Касильяс

Сначала El Confidencial слила в сеть телефонный разговор с участием президента «Реала», где он назвал экс-нападающего Рауля и бывшего вратаря Касильяса величайшими аферистами в истории клуба.

«Касильяс — не голкипер для «Реала». Он никогда таковым не являлся. Это стало большим провалом для нас. Его поклонники сильно его защищают… Что ж, Касильяс — это одна из величайших афер, а вторая — Рауль. Два величайших афериста в истории «Реала»: первый — Рауль, а второй — Касильяс.

Игроки очень эгоистичны, на них совершенно нельзя рассчитывать, а тот, кто это делает, ошибается, они вас подведут, это глупо. У меня ужасное мнение об игроках», — сказал Перес в телефонном разговоре в 2006 году.

Напомним, Рауль и Касильяс расстались с клубом не лучшим образом. «Реал» отказался продлевать контракты со своими легендами, как только они перестали подходить клубу по возрасту. При этом сами игроки были готовы пойти на компромисс, лишь бы остаться в ролном клубе.

Реакция Переса на слитый телефонный разговор не заставила себя долго ждать.

«Я думаю, что распространяемая новость, в которой собраны приписываемые мне фразы, нуждается в уточнениях.

Воспроизводимые фразы произносятся в разговорах, тайно записанных журналистом Хосе Антонио Абельяном, который много лет безуспешно пытается их продать. Для меня удивительно, что их кто-то купил спустя столько времени.

Это отдельные фразы разговоров, вырванные из широкого контекста, в котором они произносились. Пусть они воспроизводятся сейчас, по прошествии стольких лет, я понимаю, что вы недовольны моим участием в создании Суперлиги.

Я передал дело в руки моих адвокатов, которые изучают возможные действия», — приводит слова Переса официальный сайт «Реала».

Роналду и Моуринью

Но журналисты El Confidencial на этом не остановились и слили ещё один телефонный разговор, где на этот раз президент «Реала» оскорбляет бывшую звезду мадридцев Криштиану Роналду и экс-тренера Жозе Моуринью.

«Роналду — сумасшедший. Этот парень — идиот, больной человек. Вы думаете, что он нормальный, но это не так. Если бы он был нормальным, то не делал бы всего того, что делает. Последнюю глупость в его исполнении увидел весь мир. Как вы думаете, почему он делает глупости?» — приводит слова Переса с записи Marca со ссылкой на El Confidencial.

Президент «Реала» прошёлся и по агенту Жорже Мендешу, который представляет интересы и Роналду, и Моуринью.

«Мендеш вообще ничем не делится, никаких секретов, ничего. Он нулевой. Даже для интервью. Ничего. Роналду и Моуринью даже не обращают на него внимание», — отмечал Перес в телефонном звонке 2012 года.

После очередного слива президент «Реала» решил подать в суд на издание El Confidencial. Как сообщает журналист Мельчор Руис в своём «твиттере», Перес уже передал необходимые документы юридической фирме. В ближайшее время он и его представители подадут в суд на издание El Confidencial и журналиста Хосе Антонио Абельяна. Управленец обратится к статье о защите чести, частной жизни и репутации.

Дель Боске и шантаж от журналиста

Несмотря на возможную подачу документов в суд, издание El Confidencial обнародовало ещё один телефонный разговор 2006 года, в котором Перес называет бывшего тренера «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске болваном.

«Дель Боске не умеет тренировать и не разбирается в тактике. Он болван. Ему не предлагают работу, потому что все знают, что он не тренер. Дель Боске — самый большой обман, который я видел в своей жизни.

Я хотел бы попросить вас поговорить с президентом «Бешикташа», чтобы он рассказал вам о тех чувствах, которые он испытывал, когда его клуб возглавлял дель Боске.

Висенте не мог контролировать раздевалку, полную звёздных футболистов, таких как Бекхэм, Фигу или Зидан. Фигу перешёл в «Реал» и стал близким другом Рауля, они оба вместе с Йерро управляли раздевалкой. Бедный Висенте, он там ничего не решал.

Говорят, он собирается возглавить сборную Испании? Только его там не хватало», — цитирует опубликованные слова Переса издание Marca.

По информации радиостанции Onda Cero, в «Реале» знали о существовании записей. В 2011 году журналист Абельян встретился с вице-президентом клуба. Он предложил выкупить у него компромат за € 10 млн.

Представитель «Реала» отказался принимать условия шантажиста. В дальнейшем Абельян предлагал записи многим изданиям, в числе которых AS, но те отказывались по этическим соображениям и из-за страха перед судебным разбирательством. Наконец, опубликовать скандальные цитаты Переса согласилось El Confidencial.

Этим летом «Реал» покинула ещё одна легенда клуба – Серхио Рамос. Футболист напоследок назвал мадридский клуб своей семьёй. Но куда интереснее, как на его уход отреагировал президент Перес.