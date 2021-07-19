Килиан Мбаппе не верит в способность «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не планирует продлевать контракт с клубом, сообщает AS со ссылкой на L'Équipe.
По данным источника, француз хочет покинуть клуб, поскольку не верит в способность клуба выиграть Лигу чемпионов.
Ранее стало известно, что Мбаппе не станет продлевать контракт с «ПСЖ», о чём уже уведомил руководство. Несмотря на то что действующий договор истекает следующим летом, парижане не намерены продавать Килиана в это трансферное окно.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале».
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