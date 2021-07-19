Червиченко: хорошо, что разводят с украинскими клубами. Но «Бенфика» для «Спартака» хуже

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результаты жеребьёвки 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, красно-белые сыграют с «Бенфикой».

«То, что «Спартаку» попалась «Бенфика», это даже смешно. Значит, это судьба такая, и Витории суждено встретиться со своим бывшим клубом. «Бенфика» — это очень неприятный жребий, было бы намного лучше, если бы достался «Митьюлланд» или «Селтик». Но что теперь сделаешь, пусть в квалификации и показывают свой героизм. Одно дело гонять «Химки», а другое — «Бенфика» в Лиге чемпионов.



Даже хорошо, что нас разводят с украинскими клубами. Танцев с саблями нам точно не надо. Хотя «Шахтёр» сейчас не такой непобедимый, как было раньше, но с ними тоже было бы очень тяжело. Но «Бенфика» для «Спартака» – это ещё хуже», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.