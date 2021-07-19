Широков: если «Спартак» продолжит прогрессировать — проблем с «Бенфикой» быть не должно

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением по поводу соперника московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Из всех возможных вариантов «Спартаку» достался один из худших. «Монако» и «Бенфика» – худшие, и вот один из них нам достался. «Спартак» оставил хорошее впечатление на предсезонном матче, если будут продолжать прогрессировать – шансы пройти «Бенфику» хорошие.
Надо перенести тот футбол, что был в товарищеском турнире, на чемпионат и Лигу чемпионов. Тогда проблем с «Бенфикой» быть не должно, они мне на этом турнире понравились. «Спартак» может сыграть с «Бенфикой», как с «Химками», главное, чтобы «Бенфика» сыграла, как «Химки», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 19 июля 2021
-
15:00
-
14:50
-
14:41
-
14:26
-
14:20
-
14:07
-
13:59
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
13:36
-
13:25
-
13:16
-
13:14
-
12:49
-
12:37
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
12:10
-
12:04
-
12:02
-
11:51
-
11:35
-
11:33
-
11:16
-
10:58
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:37
-
10:27
-
10:13
-
10:05
-
10:02