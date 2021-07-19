Широков: если «Спартак» продолжит прогрессировать — проблем с «Бенфикой» быть не должно

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением по поводу соперника московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Из всех возможных вариантов «Спартаку» достался один из худших. «Монако» и «Бенфика» – худшие, и вот один из них нам достался. «Спартак» оставил хорошее впечатление на предсезонном матче, если будут продолжать прогрессировать – шансы пройти «Бенфику» хорошие.

Надо перенести тот футбол, что был в товарищеском турнире, на чемпионат и Лигу чемпионов. Тогда проблем с «Бенфикой» быть не должно, они мне на этом турнире понравились. «Спартак» может сыграть с «Бенфикой», как с «Химками», главное, чтобы «Бенфика» сыграла, как «Химки», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.