Кашшаи высказался об отстранении арбитра Лапочкина на 10 лет

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи выразил доверие молодым арбитрам, а также прокомментировал дисквалификацию рефери Сергея Лапочкина.
«Когда в команду берут молодого игрока, это определённый риск для тренера. Но не рискуя, ты не выиграешь. Хотим дать шанс молодым судьям. Конечно, понимаем, что когда речь идёт о РПЛ, качество работы молодого арбитра нельзя сравнить с тем, кто работает в ней 10, 15, 20 лет. Но мы им доверяем, надеемся, они будут набираться опыта, а качество их работы улучшится. И со временем они станут топ-рефери в РПЛ. Наша работа — обучать их. В общем, есть риск, но мы настроены оптимистично.
Дисквалификация Лапочкина — это решение дисциплинарного комитета УЕФА, мы полностью его уважаем. Не хотел бы комментировать остальное, потому что это не решение РФС. Теперь ждём финального итога по этому вопросу», — приводит слова Кашшаи «Матч ТВ».
Напомним, Лапочкин был отстранён от футбольной деятельности на 10 лет за то, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат матча.
- 19 июля 2021
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