Черышев ответил на вопрос, отзывался ли о нём плохо президент «Реала»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал об отношениях с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

«Когда я был в «Реале», то Перес казался мне простым. Было комфортно с ним общаться.

Говорил ли он что-нибудь про меня? Ха-ха! Не знаю, не знаю. Если и сказал, то ничего страшного», — сказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Денис Черышев принадлежал мадридскому «Реалу» с 2009-го по 2016-й. За это время он побывал в аренде в «Севилье», «Вильярреале» и «Валенсии». Летом 2016 года за € 7 млн евро перешёл в «Вильярреал». Сейчас россиянин выступает за «Валенсию».

Флорентино Перес — испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид».