Португальский аналитик рассказал о личной вражде Руя Витории и тренера «Бенфики»

Португальский аналитик Жил Нуньеш рассказал о вражде главного тренера московского «Спартака» Руя Витории и наставника «Бенфики» Жорже Жезуша.

«У них давняя вражда. Помню, что в первой игре между «Бенфикой» Руя Витории и «Спортингом» Жорже Жезуша победил последний и сказал, что ему не составило труда выиграть, потому что он создал эту «Бенфику». В том плане, что после шести лет он оставил «программное обеспечение» (цитата Жезуша) готовым и Витории досталась лёгкая работа. В том году Витория выиграл чемпионат.

От Жорже Жезуша было даже такое сравнение: «Я оставил «Феррари» в его руках. Хочу посмотреть, знает ли он, как им управлять».

Витория ответил: «Жорже Жезуш занимает 92-е место в списке моих приоритетов – сразу после продавца попкорна в Feira Popular (парк цирковых аттракционов в Лиссабоне. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Жил Нуньеш в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, «Спартаку» предстоит встретиться с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.