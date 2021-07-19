Португальский журналист: у «Спартака» трудная задача. «Бенфика», возможно, лучшая в стране

Португальский журналист-аналитик Жил Нуньеш высказался о предстоящем противостоянии «Спартака» и «Бенфики» в Лиге чемпионов.
«Бенфика», возможно, лучшая команда чемпионата Португалии. Да, она стала третьей в чемпионате, но по итогам второго круга была лучшей по набранным очкам. На мой взгляд, перед клубом из России стоит очень сложная задача.
У «Бенфики» ЛЧ начнётся раньше чемпионата, а «Спартак» уже на этой неделе стартует в РПЛ? Да, тут есть вопрос к ритму игры. Плюс москвичам повезло, что не будет нападающего Дарвина Нуньеса, который получил травму. Но учитывайте, что у «Бенфики» всё равно подбор индивидуально сильных футболистов», — написал Жил Нуньеш в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, «Спартаку» предстоит встретиться с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.
- 19 июля 2021
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