Дм. Комбаров: увольнение Черчесова — правильное. Первый претендент в сборную — Бердыев

Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал увольнение главного тренера сборной России Станислава Черчесова и возможное назначение на его место Курбана Бердыева.
«Увольнение Черчесова — верный шаг? Наверное, учитывая результат, негативный фон вокруг команды — правильное решение. Если бы дальше Черчесов работал, негатива и давления на ребят было бы ещё больше. А когда хейт идёт на тренера, это всё передается и футболистам.
Первый претендент среди россиян — Курбан Бекиевич. После него, наверное, какой-то иностранец. Стиль Бердыева многим не нравится? Игру забудут — результат останется», — цитирует Комбарова «Российская газета».
Напомним, последним клубом Бердыева был «Рубин», который специалист покинул в 2019 году. Ранее он работал в таких клубах, как «Кайрат», «Кристалл», «Ростов», а также тренировал национальную команду Туркменистана. Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), а также выигрывал Кубок (сезон-2011/2012) и Суперкубок (2010, 2012) страны.
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