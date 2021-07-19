«Зенит» интересуется вингером «Эвертона», который ранее выступал за «Шахтёр»

Фланговый полузащитник «Эвертона» Бернард может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Бразильским вингером интересуется санкт-петербургский «Зенит», информирует источник из структуры «ирисок» Саймон Дуглас в «Твиттере».
Сообщается, что «Зенит» проявляет интерес к Бернарду, но никакой конкретики в переговорах по игроку пока что нет. «Эвертон» положительно смотрит на перспективу расставания с бразильцем — тренерский штаб на него не рассчитывает, а продажа игрока пополнит бюджет клуба и разгрузит зарплатную ведомость.
Бернард перешёл в «Эвертон» в 2018 году свободным агентом из донецкого «Шахтёра». Ранее бразилец выступал за «Атлетико Минейро». В сезоне-2020/2021 футболист провёл в составе «ирисок» 18 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Бернарда в € 12 млн.
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