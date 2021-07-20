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Олег Романцев оценил шансы «Спартака» пройти «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов

Олег Романцев оценил шансы «Спартака» пройти «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал результаты жеребьёвки 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, красно-белые сыграют с «Бенфикой».

«Считаю, что жребий нас не обидел. Во-первых, мог подарить «Монако», а французские клубы всегда были для «Спартака» неудобными соперниками. Во-вторых, я всегда считал, что начинать лучше с авторитетным противником, обыграть которого почётно, а, не дай бог, если придётся уступить, то это будет незазорно. И хотя сегодня «Бенфика» не принадлежит в Европе к разряду топов, это умелая команда, идущая в ногу с футбольным временем. Да и состав в ней подобран для больших дел — в каждой линии свои лидеры: в обороне аргентинец Отаменди и бельгиец Вертонген, в средней линии атакующий хавбек Пицци, а на острие атаки швейцарец Сеферович, забивший на Евро пару голов французской сборной.

Но самое главное, что возглавивший «Спартак» Руй Витория дважды выигрывал с «Бенфикой» чемпионат Португалии. А если тренер знает, как побеждать с командой, то наверняка ему известны и её слабые места.

К тому же после впечатляющей победы в товарищеском турнире «Спартак» должен начать сезон в приподнятом настроении. Хотя голы и победы в нём не повод для расслабленности, а лишь необходимый игровой заряд для будущих побед.

И ещё один момент — первый матч с «Бенфикой» команда проводит на своём поле. А я больше любил начинать в гостях, чтобы потом в случае чего дома можно было что-то поправить. Но, надеюсь, на сей раз этого «что-то» не случится. А потому ставлю 60 на 40 в пользу «Спартака», — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».

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