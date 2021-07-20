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Директор по коммуникации РПЛ рассказал о тендере на медиаправа

Директор по коммуникации РПЛ рассказал о тендере на медиаправа
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Директор по коммерции, маркетингу и коммуникации Российской Премьер-Лиги Павел Суворов рассказал, как обстоят дела с медиаправами, а также о запланированном тендере.

«Тендер проведём в третьем квартале 2021 года. Впервые проявляется системная конкуренция за РПЛ. Рынок динамично развивается, контент становится большой частью бизнеса. О конкретном списке говорить рано, мы проводим исследования и проводим оценку наших прав. Не совсем корректно говорить о цифрах, об этом должен сказать рынок. С рабочей группой мы определим порядок тендера и будет минимальная цена, которую мы обозначим. Думаю, что из-за конкуренции мы повысим нынешнюю цену контракта», — передаёт слова Суворова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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