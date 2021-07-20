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Прядкин объяснил, почему расширение РПЛ стали поддерживать больше клубов

Прядкин объяснил, почему расширение РПЛ стали поддерживать больше клубов
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин объяснил, почему расширение чемпионата России стало пользоваться большей поддержкой со стороны клубов.

«Больше всего срабатывает экономическая повестка, и клубы это ощущают, что нужно меняться. Идея реформ привлекает больше сторонников, но нам важно очень внимательно подойти к анализу. Повлияли и результаты сборной.

Появились структуры и партнёры, которые создают конкурентную среду. Экономическая составляющая очень важна и наши будущие партнёры, и структуры задаются топовыми играми и матчами повышенного спроса. Но не стоит забывать, что футбол у нас не только в Москве и Санкт-Петербурге», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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