Президент РПЛ: мы не только награды вешаем, мы работаем

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин ответил на вопрос журналистов о том, что РПЛ доживает свои дни.

«Мы не только награды вешаем, мы работаем. У нас есть договор на права на проведение чемпионата. Если мы не провели сезон РПЛ или были нарушения, права могут быть отозваны. Если нет нарушений — у нас договор продлевается на четыре года. Безусловно, проектный офис работает, вы еще не видели ответа от клубов, чтобы говорить, что лига доживает или выживает. У нас хорошие отношения с РФС и, если бы что-то было такое, я бы уже знал. Убежден, что права будут продлены.

Рабочая группа по правам работает с конца прошлого года. Мы регулярно и ежедневно общаемся, более того, мы регулярно видимся со многими будущими партнерами или кто желает ими быть. Могу сказать, что работа будет большая и часть ее проведена. Эффект будет виден», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, ранее Прядкин также заявил, что большинство клубов РПЛ – за отмену лимита на легионеров.