Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Макеев вошёл в тренерский штаб молодёжной команды «Нижнего Новгорода»

Олег Макеев вошёл в тренерский штаб молодёжной команды «Нижнего Новгорода»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Олег Макеев вошёл в тренерский штаб молодёжной команды «Нижнего Новгорода».

«Работа в структуре клуба Российской Премьер-Лиги, безусловно, позволит мне расти как тренеру. Набираться опыта, работая в связке с опытными тренерами и качественными футболистами. Для меня это новый вызов. С Валерием Ивановичем Бурлаченко и Сергеем Николаевичем Павловым быстро нашел общий язык. Мы работаем в тесном контакте, бывает, созваниваемся по несколько раз в день, обсуждая различные нюансы нашей деятельности. С футболистами знаком достаточно давно. В ноябре – декабре 2020 года меня уже привлекали к сборам, когда шел отбор в молодёжную команду. Ребята хорошо обучены и технически, и тактически. Да и физические качества развиты у них неплохо. Парни имеют все шансы со временем дорасти до главной команды.

Мы смотрим матчи областного чемпионата, где появляются перспективные ребята 2003 года и моложе. Всегда на связи с коллегами из различных футбольных академий нашей страны. Но, конечно же, в первую очередь делаем ставку на молодых футболистов из Нижегородской области, которые будут биться за родной город с удвоенной энергией», — цитирует Макеева пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Новость по теме
Сергей Прядкин: не думаю, что у «Нижнего Новгорода» есть какие-то финансовые проблемы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021