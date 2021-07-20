Бывший футболист Олег Макеев вошёл в тренерский штаб молодёжной команды «Нижнего Новгорода».
«Работа в структуре клуба Российской Премьер-Лиги, безусловно, позволит мне расти как тренеру. Набираться опыта, работая в связке с опытными тренерами и качественными футболистами. Для меня это новый вызов. С Валерием Ивановичем Бурлаченко и Сергеем Николаевичем Павловым быстро нашел общий язык. Мы работаем в тесном контакте, бывает, созваниваемся по несколько раз в день, обсуждая различные нюансы нашей деятельности. С футболистами знаком достаточно давно. В ноябре – декабре 2020 года меня уже привлекали к сборам, когда шел отбор в молодёжную команду. Ребята хорошо обучены и технически, и тактически. Да и физические качества развиты у них неплохо. Парни имеют все шансы со временем дорасти до главной команды.
Мы смотрим матчи областного чемпионата, где появляются перспективные ребята 2003 года и моложе. Всегда на связи с коллегами из различных футбольных академий нашей страны. Но, конечно же, в первую очередь делаем ставку на молодых футболистов из Нижегородской области, которые будут биться за родной город с удвоенной энергией», — цитирует Макеева пресс-служба «Нижнего Новгорода».
- 20 июля 2021
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