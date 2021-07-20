Агент Рибери: Франк хочет остаться в Серии А, он влюблён в итальянский футбол

Агент Давиде Липпи, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, сообщил, что французский футболист хочет продолжить карьеру в Италии.



«Рибери нравилось играть за «Фиорентину», но клуб сделал другой выбор. Многие команды заинтересованы в услугах Франка, но он сказал мне, что хочет остаться в Серии А. Он влюблён в Италию и итальянский футбол», — приводит слова Липпи Rai Sport.



Напомним, Рибери перешёл в «Фиорентину» в 2019 году, а до этого на протяжении 12 лет защищал цвета мюнхенской «Баварии». В ходе карьеры также выступал за «Марсель», «Галатасарай» и ряд команд на родине. В минувшем сезоне полузащитник провёл 29 матчей в итальянской Серии А, забил два гола и отдал шесть результативных передач. 30 июня 2021 года срок действия контракта Рибери с «Фиорентиной» истёк.

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