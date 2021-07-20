Фигу — о скандальных аудиозаписях Переса: Флорентино извинился передо мной. Вопрос закрыт

Обладатель «Золотого мяча», бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу сообщил, что президент мадридского клуба Флорентино Перес извинился перед ним за оскорбление в телефонном разговоре.



Напомним, издание El Confidencial опубликовало ряд аудиозаписей телефонных разговоров с участием функционера. На одной из записей Перес назвал Фигу сукиным сыном.



«В частной беседе могут встречаться выражения, которые выходят за рамки дозволенного. У меня была возможность поговорить с Пересом, он извинился передо мной. Вопрос закрыт», — приводит слова Фигу Mundo Deportivo.

За свою карьеру Фигу завоевал трофеи в составах всех команд, в которых выступал. На уровне сборных он забил 32 гола в 127 матчах, выступив на трёх чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. До июня 2016 года Луиш удерживал рекорд по количеству матчей за сборную Португалии. Фигу завершил карьеру в 2009 году.