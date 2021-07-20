Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фигу — о скандальных аудиозаписях Переса: Флорентино извинился передо мной. Вопрос закрыт

Фигу — о скандальных аудиозаписях Переса: Флорентино извинился передо мной. Вопрос закрыт
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель «Золотого мяча», бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу сообщил, что президент мадридского клуба Флорентино Перес извинился перед ним за оскорбление в телефонном разговоре.

Напомним, издание El Confidencial опубликовало ряд аудиозаписей телефонных разговоров с участием функционера. На одной из записей Перес назвал Фигу сукиным сыном.

«В частной беседе могут встречаться выражения, которые выходят за рамки дозволенного. У меня была возможность поговорить с Пересом, он извинился передо мной. Вопрос закрыт», — приводит слова Фигу Mundo Deportivo.

За свою карьеру Фигу завоевал трофеи в составах всех команд, в которых выступал. На уровне сборных он забил 32 гола в 127 матчах, выступив на трёх чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. До июня 2016 года Луиш удерживал рекорд по количеству матчей за сборную Португалии. Фигу завершил карьеру в 2009 году.

Новость по теме
Перес прокомментировал слив телефонного разговора, в котором он оскорбил Рауля и Касильяса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021