«Ницца» арендовала форварда «Ромы» Джастина Клюйверта

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт перешёл в «Ниццу» на правах аренды, сообщается на официальном сайте французского клуба. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022 и включает опцию выкупа контракта.



Клюйверт перешёл в «Рому» в 2018 году. Всего нападающий принял участие в 68 матчах за римский клуб во всех турнирах и забил девять голов. Ранее нидерландский футболист играл за амстердамский «Аякс», в основную команду которого попал в 2017 году. Отцом Джастина является известный экс-форвард национальной команды Нидерландов Патрик Клюйверт.



«Ницца» в 38 матчах набрала 52 очка и заняла девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Лилль» (83).