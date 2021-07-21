«Ницца» арендовала форварда «Ромы» Джастина Клюйверта
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Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт перешёл в «Ниццу» на правах аренды, сообщается на официальном сайте французского клуба. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022 и включает опцию выкупа контракта.
Клюйверт перешёл в «Рому» в 2018 году. Всего нападающий принял участие в 68 матчах за римский клуб во всех турнирах и забил девять голов. Ранее нидерландский футболист играл за амстердамский «Аякс», в основную команду которого попал в 2017 году. Отцом Джастина является известный экс-форвард национальной команды Нидерландов Патрик Клюйверт.
«Ницца» в 38 матчах набрала 52 очка и заняла девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Лилль» (83).
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