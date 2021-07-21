Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ницца» арендовала форварда «Ромы» Джастина Клюйверта

«Ницца» арендовала форварда «Ромы» Джастина Клюйверта
Комментарии

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт перешёл в «Ниццу» на правах аренды, сообщается на официальном сайте французского клуба. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022 и включает опцию выкупа контракта.

Клюйверт перешёл в «Рому» в 2018 году. Всего нападающий принял участие в 68 матчах за римский клуб во всех турнирах и забил девять голов. Ранее нидерландский футболист играл за амстердамский «Аякс», в основную команду которого попал в 2017 году. Отцом Джастина является известный экс-форвард национальной команды Нидерландов Патрик Клюйверт.

«Ницца» в 38 матчах набрала 52 очка и заняла девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Лилль» (83).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021