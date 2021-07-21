«Челси», «Боруссия Д» и «Вест Хэм» проявляют интерес к Доменико Берарди

К 26-летнему нападающему «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди проявляют интерес сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых лондонские «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед», а также дортмундская «Боруссия», сообщает Football Italia со ссылкой на информацию журналиста Альфредо Педуллы.
Как отмечает источник, «Челси» и «Боруссия» уже делали запросы по игроку, собирая информацию о его доступности. Изначально, «аристократы» были нацелены на другого игрока сборной Италии – Федерико Кьезу, однако «Ювентус» не намерен продавать талантливого футболиста.
Контракт форварда с «Сассуоло» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне Берарди провёл 30 матчей в Серии А, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Берарди является воспитанником «Сассуоло» и играет в составе команды с 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.
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