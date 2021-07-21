В «Болонье» оценят защитника ЦСКА Дивеева на предмет возможного трансфера этим летом

«Болонья» сохраняет интерес к защитнику ЦСКА и национальной команды России Игорю Дивееву.
Как сообщает Calcioline.com, спортивный директор итальянского клуба Риккардо Бигон оценит 21-летнего футболиста на предмет потенциального перехода в это трансферное окно. Представителю «Болоньи» предстоит понять, насколько Игорь подходит команде и главному тренеру Синише Михайловичу.
Напомним, Дивеев в составе сборной России выступил на чемпионате Европы — 2020. Команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией и покинула турнир. Игорь провёл на соревнованиях три матча.
За ЦСКА Дивеев выступает с 2019 года, а до этого защищал цвета «Уфы». В прошлом сезоне принял участие в 23 встречах Российской Премьер-Лиги, забил два гола, отдал две результативные передачи и получил шесть жёлтых карточек.
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