«Милан» показал новую гостевую форму

«Милан» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового гостевого комплекта игровой формы, в котором команде предстоит выходить на поле в следующем сезоне.
Экипировка выполнена в бледно-золотом цвете и посвящена успешной работе клубного благотворительного фонда. На форме также присутствуют красные вставки. Техническим спонсором россонери является немецкая фирма Puma.
Фото: Официальный сайт ФК «Милан»
В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А и впервые за несколько лет квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. В 38 турах команда набрала 79 очков, выше финишировал лишь «Интер» (91). В Кубке Италии россонери дошли до четвертьфинала, где также уступили нерадзурри (1:2). Из Лиги Европы миланцы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв «Манчестер Юнайтед».
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