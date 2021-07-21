Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» показал новую гостевую форму

«Милан» показал новую гостевую форму
Комментарии

«Милан» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового гостевого комплекта игровой формы, в котором команде предстоит выходить на поле в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в бледно-золотом цвете и посвящена успешной работе клубного благотворительного фонда. На форме также присутствуют красные вставки. Техническим спонсором россонери является немецкая фирма Puma.

Фото: Официальный сайт ФК «Милан»

В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А и впервые за несколько лет квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. В 38 турах команда набрала 79 очков, выше финишировал лишь «Интер» (91). В Кубке Италии россонери дошли до четвертьфинала, где также уступили нерадзурри (1:2). Из Лиги Европы миланцы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв «Манчестер Юнайтед».

Новость по теме
Влашич опроверг информацию о возможном переходе в «Милан»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021