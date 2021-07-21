«ПСЖ» обыграл «Аугсбург» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Пари Сен-Жермен» встречался с «Аугсбургом». Игра прошла на стадионе «Стад де ла Сурс» в Орлеане (Франция) и завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.



На 62-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер. Чеез 4 минуты футболист «Аугсбурга» Флориан Нидерлехнер сравнял счёт. В концовке встречи защитник «Аугсбурга» Джеффри Гауэлеу отправил мяч в свои ворота и установил итоговый счёт встречи.

Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате Франции завершился победой «Лилля», который в 38 матчах сезона заработал 83 очка. На счету подопечных Кристофа Галтье 24 победы, 11 ничейных результатов и 2 поражения. Второе место занял «ПСЖ» (82). Тройку призёров замкнул «Монако» (78). Именно эти клубы представят Францию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.