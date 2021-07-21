«ПСЖ» обыграл «Аугсбург» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Пари Сен-Жермен» встречался с «Аугсбургом». Игра прошла на стадионе «Стад де ла Сурс» в Орлеане (Франция) и завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.
На 62-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер. Чеез 4 минуты футболист «Аугсбурга» Флориан Нидерлехнер сравнял счёт. В концовке встречи защитник «Аугсбурга» Джеффри Гауэлеу отправил мяч в свои ворота и установил итоговый счёт встречи.
Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате Франции завершился победой «Лилля», который в 38 матчах сезона заработал 83 очка. На счету подопечных Кристофа Галтье 24 победы, 11 ничейных результатов и 2 поражения. Второе место занял «ПСЖ» (82). Тройку призёров замкнул «Монако» (78). Именно эти клубы представят Францию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
- 21 июля 2021
-
23:08
-
22:50
-
22:41
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
21:55
-
21:39
-
21:34
-
21:18
-
21:14
-
20:54
-
20:38
-
20:32
-
20:29
-
20:10
-
20:06
-
19:45
-
19:37
-
19:23
-
19:19
-
19:04
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:36
-
18:36
-
18:22
-
18:10
-
18:10
-
17:57
-
17:48
-
17:43
-
17:37
-
17:34