Полузащитник «Ростова» Глебов: я Бульдог, жалкая пародия на Гаттузо

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов рассказал о своих ключевых игровых качествах, а также сравнил себя с Дженнаро Гаттузо и Н’Голо Канте.



«Я бульдог. Жалкая пародия на Гаттузо: цепкий, могу где-то укусить и прихватить. Выполняю грязную работу.



Восхищаюсь скромностью и футбольным мастерством Канте. Очень тронула история, когда его позвали на день рождения, а он пришёл с коробкой конфет и сказал: «Я пришёл с конфетами, потому что меня впервые пригласили на день рождения и я не знал, что подарить». Он простой парень — хотя побеждал в АПЛ, ЛЧ и на ЧМ. Канте для меня — главная звёздочка, хочется наблюдать и брать пример», — сказал Глебов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.