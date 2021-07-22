Полузащитник «Ростова» Глебов: я Бульдог, жалкая пародия на Гаттузо
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Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов рассказал о своих ключевых игровых качествах, а также сравнил себя с Дженнаро Гаттузо и Н’Голо Канте.
«Я бульдог. Жалкая пародия на Гаттузо: цепкий, могу где-то укусить и прихватить. Выполняю грязную работу.
Восхищаюсь скромностью и футбольным мастерством Канте. Очень тронула история, когда его позвали на день рождения, а он пришёл с коробкой конфет и сказал: «Я пришёл с конфетами, потому что меня впервые пригласили на день рождения и я не знал, что подарить». Он простой парень — хотя побеждал в АПЛ, ЛЧ и на ЧМ. Канте для меня — главная звёздочка, хочется наблюдать и брать пример», — сказал Глебов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
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