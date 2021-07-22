Селюк: Яя Туре посетил тренировку «Ливерпуля». Возможно, он принесёт новшества в «Ахмат»

Яя Туре, недавно вошедший в тренерский штаб грозненского «Ахмата», побывал на тренировке «Ливерпуля». Об этом сообщил представитель ивуарийца Дмитрий Селюк.
«Яя присутствовал на тренировке «Ливерпуля». Возможно, определённые новшества он принесёт с собой в тренировочный процесс «Ахмата». Талалаев не смог прийти на тренировку, а Яя, так как прошёл вакцинацию и имеет английский паспорт, посетил тренировку от штаба «Ахмата». Все остались довольны», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Фото: Павел Левкович
Фото: Павел Левкович
Напомним, в июне стало известно, что Яя Туре вошёл в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Обязанности тренера определяет наставник «Ахмата» Андрей Талалаев.
- 22 июля 2021
-
19:03
-
18:55
-
18:55
-
18:48
-
18:43
-
18:37
-
18:31
-
18:04
-
18:01
-
17:52
-
17:47
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
17:12
-
17:07
-
17:06
-
16:57
-
16:54
-
16:41
-
16:31
-
16:27
-
16:25
-
16:23
-
16:14
-
16:13
-
16:02
-
16:00
-
15:57
-
15:57
-
15:34
-
15:28
-
15:14
-
14:55
-
14:46