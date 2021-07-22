Селюк: Яя Туре посетил тренировку «Ливерпуля». Возможно, он принесёт новшества в «Ахмат»

Яя Туре, недавно вошедший в тренерский штаб грозненского «Ахмата», побывал на тренировке «Ливерпуля». Об этом сообщил представитель ивуарийца Дмитрий Селюк.

«Яя присутствовал на тренировке «Ливерпуля». Возможно, определённые новшества он принесёт с собой в тренировочный процесс «Ахмата». Талалаев не смог прийти на тренировку, а Яя, так как прошёл вакцинацию и имеет английский паспорт, посетил тренировку от штаба «Ахмата». Все остались довольны», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Фото: Павел Левкович

Фото: Павел Левкович

Напомним, в июне стало известно, что Яя Туре вошёл в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Обязанности тренера определяет наставник «Ахмата» Андрей Талалаев.