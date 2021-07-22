В Боливии перед матчем на поле появился смерч. Видео
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В Боливии футбольный матч был отложен из-за вмешательства погодных условий.
Буквально за несколько минут до стартового свистка на площадке неожиданно появился смерч. Облако пыли образовалось на одной из половин поля ближе к штрафной. Игроки в это время стояли в центре, проводя традиционный ритуал приветствия.
Смерч начал движение к центру поля, футболисты бросились от него в разные стороны. На кадрах видно, как одежду одного из участников матча подбросило и отшвырнуло в сторону. Затем облако прошло от центра к другой штрафной и растворилось.
Известно, что наибольшее количество смерчей фиксируется на североамериканском континенте, в особенности в центральных штатах США, меньше — в восточных штатах США. Также они встречаются и в Южной Америке.
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