В Боливии перед матчем на поле появился смерч. Видео

В Боливии футбольный матч был отложен из-за вмешательства погодных условий.

Буквально за несколько минут до стартового свистка на площадке неожиданно появился смерч. Облако пыли образовалось на одной из половин поля ближе к штрафной. Игроки в это время стояли в центре, проводя традиционный ритуал приветствия.

Смерч начал движение к центру поля, футболисты бросились от него в разные стороны. На кадрах видно, как одежду одного из участников матча подбросило и отшвырнуло в сторону. Затем облако прошло от центра к другой штрафной и растворилось.

Известно, что наибольшее количество смерчей фиксируется на североамериканском континенте, в особенности в центральных штатах США, меньше — в восточных штатах США. Также они встречаются и в Южной Америке.