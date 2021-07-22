В «Болонье» заявили, что трансфер Дивеева в данный момент не рассматривается

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон прокомментировал ситуацию с возможным трансфером защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Ранее итальянские СМИ писали, что клуб собирается оценить способности россиянина и, возможно, предложить армейцам сделку.



«На данный мы не рассматриваем трансфер Дивеева в «Болонью». Это всё, что можно сказать на данный момент. Подошёл бы он нашей команде? Говорить об этом нет смысла, потому что он не входит в наши трансферные цели», – цитирует Бигона Metaratings.



За ЦСКА Дивеев выступает с 2019 года, а до этого защищал цвета «Уфы». В прошлом сезоне принял участие в 23 встречах Российской Премьер-Лиги, забил два гола, отдал две результативные передачи и получил шесть жёлтых карточек. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 5 млн.