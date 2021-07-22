Нагельсман: я возглавил «Баварию» без титулов? Смешно. Я ведь не был в «Реале» и «Барсе»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался по поводу критики в свой адрес за отсутствие трофеев.

«Мне кажется смешным, когда люди говорят, что я возглавил «Баварию», не выиграв до этого ни одного титула. Я ведь не работал в «Реале» или «Барселоне». Если я закончу свою карьеру без трофеев, мне не будет смертельно грустно. Но всё-таки было бы неплохо иметь достижения и титулы за своим именем.

Когда думаю о своей карьере, хочу, чтоб меня не просто называли хорошим тренером. Хочу, чтобы мои игроки когда-то сказали, что я был хорошим человеком. Тренерская работа забывается быстрее, чем человеческие отношения», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в «Твиттере».

Напомним, прошлый главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинул команду по окончании сезона-2020/2021. На его место назначен Юлиан Нагельсман, который подписал с клубом контракт сроком на пять лет.