«Тоттенхэм» согласился продать Кейна в «Манчестер Сити» за € 187 млн

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и национальной команды Англии Гарри Кейн близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает The Sun.

По данным источника, президент «Тоттенхэма» Дэниэль Леви дал своё согласие на переход форвард в стан «горожан» за € 187 млн.

Ранее сообщалось, что Кейн согласовал с «Манчестер Сити» контрактное соглашение до 2026 года.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, получив «Золотую бутсу АПЛ».