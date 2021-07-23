В «Антальяспоре» объяснили, почему решили продлить контракт с Кудряшовым

Член правления «Антальяспора» Сезгин Озер объяснил, почему клуб решил продлить контракт с российским защитником Фёдором Кудряшовым. Новое соглашение рассчитано по схеме «1+1».

«Мы довольны Кудряшовым. Ему очень нравятся команда и город, защитник принял наше выгодное предложение. Желаю удачи и ему, и всему нашему клубу», — цитирует Озера пресс-служба.

В прошлом сезоне Кудряшов провёл 42 матча за клуб во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Кудряшов выступал в «Антальяспоре» с января 2020 года. 1 июля 2021 года Фёдор стал свободным агентом по истечении контракта с турецким клубом. Ранее в России защитник защищал цвета «Сочи», «Рубина», «Терека», «Ростова», «Спартака», «Краснодара», «Томи» и «Химок».