«Байер» купил чемпиона Бельгии

«Байер» на своём официальном сайте сообщил о переходе защитника Одилона Коссуну из «Брюгге».
20-летний ивуарийский футболист заключил с немецким клубом контракт, рассчитанный на пять сезонов — до лета 2026 года. Подробности сделки не уточняются.
«Я счастлив, что трансфер состоялся. Время в «Брюгге» получилось отличным, в первую очередь потому, что мы дважды стали чемпионами. Но Бундеслига — это нечто совершенно другое. Хочу показать, что я топ-игрок и могу помочь команде», — сказал Одилон.
Коссуну начинал карьеру в Швеции, а за «Байер» выступал с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Кот-д’Ивуара. В минувшем сезоне защитник провёл 33 матча в чемпионате Бельгии, забил один мяч, отдал две голевые передачи и получил пять жёлтых карточек.
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