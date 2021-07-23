Гринвуд: Роналду — великолепный атлет, но Месси просто на другой планете

Вингер «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд рассказал, кому отдаёт предпочтение — нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду или форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
«Для меня лучшим всегда будет Месси. Он просто на другой планете. Разумеется, Роналду — прекрасный футболист, физически сильный, великолепный атлет. Но то, что Месси делает в «Барселоне», и ещё этот трофей со сборной Аргентины… Это другой уровень», — приводит слова Гринвуда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Напомним, у Месси истёк контракт с «Барселоной» в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне 34-летний нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошлом сезоне 36-летний португалец принял участие в 33 матчах итальянской Серии А. На его счету 29 мячей (шесть — с пенальти) и три голевых паса.
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