Месси до сих пор не подписал контракт с «Барселоной». В чём проблема?

Разговоры о новом контракте Лионеля Месси с «Барселоной» ходят давно. После Кубка Америки прошло больше недели, но аргентинец так и не подписал новое соглашение с клубом. В чём причина?

С января у «Барселоны» большие финансовые проблемы

В январе мы писали о долгах каталонского клуба. Если коротко, то в «Барселоне» наступили смутные времена. Клуб опубликовал финансовый отчёт, согласно которому сумма всех задолженностей составила € 1,2 млрд. У «Барселоны» не хватало денег на выплату заработных плат, из-за чего пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить зарплату игрокам за полгода. Также руководство задолжало € 126 млн другим клубам за трансферы (больше всего «Ливерпулю» за Коутиньо – € 29 млн).

Газета El Mundo подлила масла в огонь, опубликовав данные о контракте Месси. По информации издания, за четыре года аргентинец должен заработать € 555 млн.

Почему «Барселона» тянет с подписанием Месси

В Ла Лиге существует потолок зарплат. В сезоне-2019/2020 зарплатная ведомость каталонского клуба составляла € 671 млн, сейчас нужно вписаться в € 383 млн. В Испании потолок на сезон рассчитывается для каждого клуба отдельно и зависит от доходов и расходов организации. Сейчас «Барселона» тратит на зарплаты непостижимые 110% от дохода, поэтому не может регистрировать новых игроков. Клуб уже продал и отдал в аренду несколько игроков, но существенно улучшить ситуацию не смог ввиду незначительности окладов, ушедших на общем фоне.

Непосильным грузом в зарплатной ведомости лежат контракты Юмтити, Пьянича, Коутиньо. В любом случае с одним из них надо будет расторгнуть соглашение, иначе подписать Месси не удастся. Впрочем, аргентинец пошёл навстречу клубу и, как пишет Diario Sport, согласен на понижение зарплаты на 50%. Ожидается, что Месси подпишет с «Барселоной» пятилетний контракт, согласно которому за первый сезон получит € 20 млн (раньше было более € 100 млн).

Что сделала «Барселона» и что ещё может сделать

Руководство рассталось с 20-летним американским вингером Конрадом де ла Фуэнте (3 матча за клуб), французским защитником Жан-Клером Тодибо (5 матчей за клуб), 24-летним испанцем Хуниором Фирпо (41 матч за клуб) и Матеусом Фернандесом (1 матч за клуб), переходившим в клуб за € 7 млн. Кроме того, клуб отдал в аренду «Вулверхэмптону» 21-летнего португальца Франсиску Тринкана (42 матча за клуб), перешедшего в «Барселону» в августе 2020-го за € 31 млн.

Кроме возможных продаж Юмтити, Пьянича или Коутиньо, у сине-гранатовых есть ещё несколько вариантов сократить зарплатную ведомость. Возможно, «Барселона» прибегнет к решению расстаться со старожилами Серхио Бускетсом, Жорди Альбой или Серхи Роберто. Есть вероятность, что к ушедшим молодым игрокам добавятся Серджино Дест и Рональд Араухо.

Сейчас в распоряжении Кумана много форвардов: Агуэро, Брейтуэйт, Гризманн, Дембеле, Депай и Фати. По информации радиостанции Cadena Cope, «Барселона» хочет провернуть неожиданный обмен: Гризманн вернётся в «Атлетико», а стан сине-гранатовых пополнит Сауль. Таким образом, клуб избавится от большой зарплаты француза, а, помимо этого, вместе с испанским полузащитником попытается заполучить доплату в € 15 млн.

Также Лапорта может воспользоваться планом своего предшественника. У Жоана есть возможность повысить потолок зарплат, но это произойдёт, если клуб сможет на чём-то заработать. Одним из таких вариантов является продажа 50% акций Barça Corporate (четыре проекта: академия, научный центр и два подразделения, отвечающих за мерчандайзинг и создание, производство и коммерциализацию аудиовизуальной продукции). Если руководству удастся продать половину акций, то клуб получит € 500 млн.