Сульшер: Санчо — футболист атаки в лучших традициях «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал переход полузащитника Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».



«Джейдон олицетворяет тот тип игрока, который я хотел заполучить в команду. Это футболист атаки в лучших традициях «Манчестер Юнайтед». Он станет частью моего состава на долгие годы, и мы с нетерпением ждём возможность увидеть, как он расцветёт. Его статистика по голам и передачам говорит за себя, к тому же Джейдон добавит нам фантастическую скорость, голевое чутьё и креатив.



«Олд Траффорд» даст Санчо платформу для реализации таланта и выступления на высочайшем уровне. Для своего возраста Джейдон уже достиг многого и проявил мужество, отправившись за границу, чтобы показать себя», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».